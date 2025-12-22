"التربية" تختتم مشروع الحصاد المائي في مدارس عمان

الوكيل الإخباري- اختتمت وزارة التربية والتعليم مشروع "الحصاد المائي في مدارس عمان" الذي نفذته بالتعاون مع جمعية أردن أخضر البيئية؛ وبدعم من السفارة البولندية في عمان، برعاية أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة.

اضافة اعلان



وبين مدير التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتور مازن الهديرس خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين، في مدرسة خلدا الثانوية للبنات، أن الرسالة الجوهرية لهذا المشروع تكمن في الأثر التربوي العميق الذي يزرع في عقول الطلاب قيم المحافظة على الموارد، ويعزز دورهم كشركاء في حقيقيين في حماية البيئة، ويسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه داخل المدارس.



وأوضح أن المشروع استهدف إيجاد مصدر مياه مستدام في المدارس من خلال تقنيات حصاد مياه الأمطار، إلى جانب نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات الخضراء، وتمكين الطالبات من تحويل الوعي البيئي إلى سلوك يومي وممارسة راسخة.



من جانبه، بين مدير مشروع الحصاد المائي عبدالله كريشان، أن فكرة المشروع جاءت من الحاجة الملحة لاستغلال جميع مصادر المياه المتاحة في الأردن في أفضل صورة وكون الأردن من أفقر دول العالم في مصادر المياه.



وأضاف أنه تم من خلال هذا المشروع تركيب نظام الحصاد المائي لمدرسة خلدا الثانوية، من خلال إنشاء شبكة تجميع مياه الأمطار والتي توصيلها بخزانين كبيرين بسعة 30 مترا مكعبا لكل خزان وتم توصيل نظام استشعار إلكتروني متصل بالإنترنت لتحديد الكمية المتوفرة في الخزانين، إضافة إلى تركيب مضخة لرفع الماء إلى السطح بهدف استخدامه في أعمال الري والنظافة للمدرسة.



وأوضح أنه كجزء أساسي من المشروع فقد تم عقد جلسات تدريبية للطالبات في مدرسة خلدا الثانوية تضمنت تعريفهن بمخاطر التغير المناخي وإدارة النفايات ووسائل ترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى تعريفهن بنظام الحصاد المائي.



وبين أن هذه الجلسات شملت الفترة الصباحية للطالبات الأردنيات والفترة المسائية للطالبات من الجنسية السورية، إضافة إلى عقد جلسة تدريبية نفذت من قبل طالبات مدرسة نسيبة المازنية من لواء الجيزة والتي تمت تحت إشراف الجمعية، حيث جاء هذا التدريب امتدادا لمشروع خطوات خضراء الذي نفذته الجمعية خلال العام الماضي في مدرسة نسيبة المازنية.



وبين أن الهدف من هذا التدريب هو نقل خبرات طالبات مدرسة نسيبة المازنية في مختلف المجالات البيئية إلى طالبات مدرسة خلدا الثانوية من خلال خلق فرصة للتفاعل البناء فيما بين طالبات المدرستين، إضافة لاستدامة مشروع خطوات خضراء وربطه بالمشاريع الجديدة لجمعية أردن أخضر البيئية والذي يتماشى مع أهداف هذه الجمعية بأن تكون جميع مشاريعها المستدامة.