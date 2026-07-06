التربية تعلن عن بدء التسجيل لطلبة الصف الأول

وبدأ التسجيل اعتبارًا من يوم امس الاحد 5 تموز 2026 ويستمر حتى 10 آب 2026، حيث يمكن لأولياء الأمور إدخال بيانات الطلبة واستكمال إجراءات التسجيل إلكترونيًا خلال الفترة المحددة.
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