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التربية تعلن عن بدء التسجيل لطلبة الصف الأول

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 12:47 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي من الأردنيين وغير الأردنيين للعام الدراسي 2026-2027 عبر منصة "أجيال"، وذلك من خلال حساب ولي الأمر.

وبدأ التسجيل اعتبارًا من يوم امس الاحد 5 تموز 2026 ويستمر حتى 10 آب 2026، حيث يمكن لأولياء الأمور إدخال بيانات الطلبة واستكمال إجراءات التسجيل إلكترونيًا خلال الفترة المحددة.

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