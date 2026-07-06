التربية تعلن عن بدء التسجيل لطلبة الصف الأول

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي من الأردنيين وغير الأردنيين للعام الدراسي 2026-2027 عبر منصة "أجيال"، وذلك من خلال حساب ولي الأمر.



وبدأ التسجيل اعتبارًا من يوم امس الاحد 5 تموز 2026 ويستمر حتى 10 آب 2026، حيث يمكن لأولياء الأمور إدخال بيانات الطلبة واستكمال إجراءات التسجيل إلكترونيًا خلال الفترة المحددة.





اضافة اعلان