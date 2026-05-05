التربية تعلن موعد امتحان التوجيهي لطلبة الحادي عشر

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026، لطلبة الصف الحادي عشر المتقدمين للجزء الأول من الامتحان العام.





وبحسب بيان للوزارة سيبدأ أول أيام الامتحانات الخميس 23 تموز المقبل، وتُختتم السبت 30 تموز.



وتبدأ جلسة الامتحان يوميًا في تمام العاشرة صباحًا.





