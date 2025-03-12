 
الأربعاء 2025-03-12 05:04 م
 

التربية تعمم باحتساب العطل الرسمية ضمن الإجازات السنوية إذا وقعت أثنائها

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 12-03-2025 02:58 م

الوكيل الإخباري-   أصدر وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، تعميماً إلى جميع المديريات والوحدات حول احتساب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن الإجازة السنوية للموظفين في حال وقوعها أثنائها.

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ويأتي التعميم استنادًا إلى أحكام البند 2 من الفقرة أ من المادة 49 من نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته.


وطالب وزير التربية بتعميم الكتاب على جميع الموظفين وضباط ارتباط دوام الموظفين (البصمة)، مع توجيه ضباط ارتباط النظام بحساب إجازات الموظفين السنوية يدوياً.


وبذلك، إذا كانت إجازة الموظفين تقع قبل أو بعد عطلة نهاية الأسبوع، يتم احتساب أيام الجمعة والسبت ضمن الإجازات السنوية يدوياً لحين تعديل نظام "البصمة" من قبل الشركة المسؤولة.

 
 
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