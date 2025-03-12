التربية تعمم باحتساب العطل الرسمية ضمن الإجازات السنوية إذا وقعت أثنائها

الوكيل الإخباري- أصدر وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، تعميماً إلى جميع المديريات والوحدات حول احتساب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن الإجازة السنوية للموظفين في حال وقوعها أثنائها.

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ويأتي التعميم استنادًا إلى أحكام البند 2 من الفقرة أ من المادة 49 من نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته.



وطالب وزير التربية بتعميم الكتاب على جميع الموظفين وضباط ارتباط دوام الموظفين (البصمة)، مع توجيه ضباط ارتباط النظام بحساب إجازات الموظفين السنوية يدوياً.