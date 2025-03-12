التربية تعمم باحتساب العطل الرسمية ضمن الإجازات السنوية إذا وقعت أثنائها

ويأتي التعميم استنادًا إلى أحكام البند 2 من الفقرة أ من المادة 49 من نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته.
وطالب وزير التربية بتعميم الكتاب على جميع الموظفين وضباط ارتباط دوام الموظفين (البصمة)، مع توجيه ضباط ارتباط النظام بحساب إجازات الموظفين السنوية يدوياً.
وبذلك، إذا كانت إجازة الموظفين تقع قبل أو بعد عطلة نهاية الأسبوع، يتم احتساب أيام الجمعة والسبت ضمن الإجازات السنوية يدوياً لحين تعديل نظام "البصمة" من قبل الشركة المسؤولة.
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