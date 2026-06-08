الإثنين 2026-06-08 09:33 م

التربية تفتح باب التقدم لبدل مواصلات للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية

وزارة التربية
وزارة التربية
 
الإثنين، 08-06-2026 08:10 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم لطلبات بدل المواصلات للطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس الحكومية.

ودعت الوزارة أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة الحركية في المدارس الحكومية إلى التقدم بطلبات الحصول على بدل المواصلات، اعتباراً من  7 / 6 ولغاية 7 / 7، من خلال المنصة الإلكترونية للخدمات على موقع وزارة التربية والتعليم,

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