التربية تفتح باب التقدم لبدل مواصلات للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية

ودعت الوزارة أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة الحركية في المدارس الحكومية إلى التقدم بطلبات الحصول على بدل المواصلات، اعتباراً من 7 / 6 ولغاية 7 / 7، من خلال المنصة الإلكترونية للخدمات على موقع وزارة التربية والتعليم,
-
أخبار متعلقة
-
سلطة إقليم البترا: السياحة في البترا مرت بأزمات متتالية منذ كورونا
-
الجامعة الأردنية تطلق اسم "فوج الهواشم" على خريجي فوجها الحادي والستين
-
رسميا.. ضم هذا اللاعب بدلا من صبرة المصاب إلى قائمة النشامى
-
الأمير الحسن بن طلال يزور مديرية أمن وحماية المطارات ويتابع يوما تدريبيا
-
"الغذاء والدواء" تطلق قوائم التفقد الذاتي الإلكترونية للمنشآت الغذائية
-
صدور إرادة ملكية سامية
-
تعيين نذير العواملة أمينا عاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
-
الحكومة توفر أراضٍ سكنية بسعر أقل 50% من السوق وبأقساط ميسرة