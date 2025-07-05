التربية تنشر أسئلة امتحان الحاسوب

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت ، عبر موقعها الرسمي، نماذج أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لمنهاج الحاسوب.

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