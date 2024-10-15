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التربية تنظم دورة حول الانحرافات القوامية

وزارة التربية
وزارة التربية
الثلاثاء، 15-10-2024 02:15 م

الوكيل الإخباري-    نظمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، دورة تدريبية حول "الانحرافات القوامية"، تهدف إلى توعية المعلمين والمعلمات حول كيفية اكتشاف التشوهات القوامية لدى الطلاب وإرشادهم لممارسة العادات الصحية السليمة.

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وأكد مدير الرياضة المدرسية، الدكتور مصلح البطوش خلال الدورة، أهمية توعية المعلمين بموضوع (التشوهات القوامية) لدى الطلاب، مشيراً إلى دورهم الأساسي في اكتشاف الانحرافات القوامية لدى الطلبة في مراحل مبكرة.


وأوضح أن تلك التشوهات قد تؤثر سلباً على الصحة البدنية والنفسية للطلاب إذا لم يتم تصحيحها في الوقت المناسب من عمر الطالب.


وقال البطوش، إن هدف الدورة تعزيز قدرات المعلمين على توجيه الطلبة نحو الممارسات الصحية السليمة، سواء في الجلوس أو الوقوف أو ممارسة الأنشطة الرياضية اليومية، وبما يسهم في تحسين جودة حياة الطلاب وتعزيز مستويات الصحة العامة في المدارس.

 
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