التربية تنظم دورة حول الانحرافات القوامية

وأكد مدير الرياضة المدرسية، الدكتور مصلح البطوش خلال الدورة، أهمية توعية المعلمين بموضوع (التشوهات القوامية) لدى الطلاب، مشيراً إلى دورهم الأساسي في اكتشاف الانحرافات القوامية لدى الطلبة في مراحل مبكرة.
وأوضح أن تلك التشوهات قد تؤثر سلباً على الصحة البدنية والنفسية للطلاب إذا لم يتم تصحيحها في الوقت المناسب من عمر الطالب.
وقال البطوش، إن هدف الدورة تعزيز قدرات المعلمين على توجيه الطلبة نحو الممارسات الصحية السليمة، سواء في الجلوس أو الوقوف أو ممارسة الأنشطة الرياضية اليومية، وبما يسهم في تحسين جودة حياة الطلاب وتعزيز مستويات الصحة العامة في المدارس.
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