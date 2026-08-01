التربية توضح حول تأجيل دوام الهيئات التدريسية

الوكيل الإخباري- نفت وزارة التربية والتعليم ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي الجديد (2026/2027) إلى الأول من أيلول المقبل.



وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود الحياصات إنه لا صحة إطلاقًا لهذه الأخبار والمصادر المتداولة، مؤكدًا على أن التقويم المدرسي المعتمد للعام الدراسي الجديد يبدأ في موعده المحدد مسبقًا، حيث يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم الأحد الموافق 16 آب 2026، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس يوم الأحد الموافق 23 آب 2026.

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