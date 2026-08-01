التربية توضح حول تأجيل دوام الهيئات التدريسية

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود الحياصات إنه لا صحة إطلاقًا لهذه الأخبار والمصادر المتداولة، مؤكدًا على أن التقويم المدرسي المعتمد للعام الدراسي الجديد يبدأ في موعده المحدد مسبقًا، حيث يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم الأحد الموافق 16 آب 2026، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس يوم الأحد الموافق 23 آب 2026.
وأوضح الحياصات أن الوزارة حريصة كل الحرص على استقرار العملية التعليمية والالتزام بالتقويم المدرسي المعلن مسبقًا، داعيًا الجميع استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، وعدم الالتفات للشائعات و المصادر غير الموثوقة.
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