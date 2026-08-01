السبت 2026-08-01 06:12 م

التربية توضح حول تأجيل دوام الهيئات التدريسية

اعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء أعلنت عن فقدان موظفين لوظيفتيهما، وذلك بعد تغيبهما عن العمل دون إجازة قانونية أو عذر مشروع لمدة عشرة أيام فأكثر، متصلة أو متقطعة، خلال سنة، وفقًا لأحكام نظا
أرشيفية
 
السبت، 01-08-2026 05:04 م

الوكيل الإخباري- نفت وزارة التربية والتعليم ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي الجديد (2026/2027) إلى الأول من أيلول المقبل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود الحياصات إنه لا صحة إطلاقًا لهذه الأخبار والمصادر المتداولة، مؤكدًا على أن التقويم المدرسي المعتمد للعام الدراسي الجديد يبدأ في موعده المحدد مسبقًا، حيث يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم الأحد الموافق 16 آب 2026، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس يوم الأحد الموافق 23 آب 2026.

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وأوضح الحياصات أن الوزارة حريصة كل الحرص على استقرار العملية التعليمية والالتزام بالتقويم المدرسي المعلن مسبقًا، داعيًا الجميع استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، وعدم الالتفات للشائعات و المصادر غير الموثوقة.

 
 


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