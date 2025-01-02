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التربية: حرمان 126 طالبا وطالبة من التقدم للتوجيهي دورتين متتاليتين

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أرشيفية
الخميس، 02-01-2025 04:05 م

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية / رئيس لجنة الامتحان العام الدكتور نواف العجارمة أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق التعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة. 

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جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الدكتور العجارمة اليوم الخميس لغرفتي العمليات في مركز الوزارة، وإدارة الامتحانات والاختبارات المدرسية؛ اطمأن خلالها على سير الامتحان في يومه الرابع.


وتابع من خلال غرفة السيطرة المزودة بالكاميرات في مركز الوزارة عملية استقبال الطلبة في عدد من المراكز الامتحانية في مختلف محافظات المملكة، موجهًا مديري التربية والتعليم إلى فتح مراكز الامتحان واستقبال الطلبة بوقت مبكر حفاظا على سلامتهم في ظل الأجواء الباردة، ليتمكنوا من التقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.


واستمع الدكتور العجارمة خلال زيارته لغرفة العمليات في إدارة الامتحانات إلى شرح قدمه الفريق الفني المعني حول الإجراءات المتبعة للتأكد من سلامة الامتحان من جوانبه كافة.


وأشاد  بجهود الفريق القائم على غرفة العمليات والكوادر المساندة في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم التي تعمل بتكامل وتميز مع الأجهزة المعنية ورؤساء القاعات ومساعديهم والمراقبين والمصححين على تنفيذ الامتحان بالشكل المخطط له، وبما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة للطلبة. 


إلى ذلك، بينت الوزارة أن العدد الإجمالي للطلبة المشتركين في الامتحان الذين تم حرمانهم لدورتين امتحانيتين متتاليتين بلغ (126)، وإلغاء دورة (3)، وإلغاء مبحث (9)، وذلك حتى نهاية امتحان يوم الاثنين الماضي، وذلك بسبب مخالفة التعليمات الناظمة للامتحان.

 
gnews

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