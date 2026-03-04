التربية: رواتب التعليم الإضافي والمخيمات في الحسابات اليوم

10:27 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحويل رواتب التعليم الإضافي الأردني، والمسائي للسوريين، والمخيمات، ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء إلى البنوك. اضافة اعلان







