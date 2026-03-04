الأربعاء 2026-03-04 11:03 ص

التربية: رواتب التعليم الإضافي والمخيمات في الحسابات اليوم

التربية: رواتب التعليم الإضافي والمخيمات في الحسابات اليوم
التربية: رواتب التعليم الإضافي والمخيمات في الحسابات اليوم
 
الأربعاء، 04-03-2026 10:27 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحويل رواتب التعليم الإضافي الأردني، والمسائي للسوريين، والمخيمات، ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء إلى البنوك. اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات لماذ يصعب على البعض مقاومة تناول الوجبات الخفيفة رغم الشبع؟

بعد وجبتك مباشرة.. ما يجب تجنبه للحفاظ على هضم صحي

طب وصحة بعد وجبتك مباشرة.. ما يجب تجنبه للحفاظ على هضم صحي

التربية: رواتب التعليم الإضافي والمخيمات في الحسابات اليوم

أخبار محلية التربية: رواتب التعليم الإضافي والمخيمات في الحسابات اليوم

واشنطن: رفع الإنذار الأمني إلى المستوى 3 في الأردن وعُمان والسعودية والإمارات

أخبار محلية واشنطن: رفع الإنذار الأمني إلى المستوى 3 في الأردن وعُمان والسعودية والإمارات

الكويت

عربي ودولي الصحة الكويتية: وفاة طفلة متأثرة بسقوط شظايا

تعبيرية

طب وصحة أطعمة لتحسين المزاج في فصل الربيع

الأردن يسجّل فائضًا تجاريًا مع 11 دولة عربية في 2025

اقتصاد محلي الأردن يسجّل فائضًا تجاريًا مع 11 دولة عربية في 2025

حكومية

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة