التربية: لا حذف أو تخفيف في المباحث الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر

الوكيل الإخباري- أوضحت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، أنه لا يوجد أي حذف أو تخفيف في المباحث الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر، ردًا على ما يتم تداوله في الميدان التربوي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة في كتاب رسمي موجه إلى مديريات التربية والتعليم، أن المباحث الدراسية في المرحلة الثانوية مستندة إلى منهجية علمية واضحة تحقق التوازن بين عمق المحتوى وجودة التعلم، مع الأخذ بعين الاعتبار الزمن المخصص للتدريس وعدد الحصص المقررة لكل مبحث.