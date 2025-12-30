الثلاثاء 2025-12-30 04:45 م

التربية: لا حذف أو تخفيف في المباحث الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 30-12-2025 03:25 م

الوكيل الإخباري-   أوضحت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، أنه لا يوجد أي حذف أو تخفيف في المباحث الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر، ردًا على ما يتم تداوله في الميدان التربوي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة في كتاب رسمي موجه إلى مديريات التربية والتعليم، أن المباحث الدراسية في المرحلة الثانوية مستندة إلى منهجية علمية واضحة تحقق التوازن بين عمق المحتوى وجودة التعلم، مع الأخذ بعين الاعتبار الزمن المخصص للتدريس وعدد الحصص المقررة لكل مبحث.


كما أعربت الوزارة عن تقديرها لدور المعلمين والمعلمات في إنجاح العملية التعليمية، مشددةً على استعدادها الدائم لاستقبال الملحوظات المهنية التي تسهم في تجويد التعليم، وذلك ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة.

 
 


