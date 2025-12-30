التربية: لا حذف أو تخفيف في المباحث الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر

وأكدت الوزارة في كتاب رسمي موجه إلى مديريات التربية والتعليم، أن المباحث الدراسية في المرحلة الثانوية مستندة إلى منهجية علمية واضحة تحقق التوازن بين عمق المحتوى وجودة التعلم، مع الأخذ بعين الاعتبار الزمن المخصص للتدريس وعدد الحصص المقررة لكل مبحث.
كما أعربت الوزارة عن تقديرها لدور المعلمين والمعلمات في إنجاح العملية التعليمية، مشددةً على استعدادها الدائم لاستقبال الملحوظات المهنية التي تسهم في تجويد التعليم، وذلك ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة.
