الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدًا الأحد

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل الساحة المقابلة لأكاديمية "اديسون" التابعة لبلدية بني عبيد باتجاه طريق إربد/ الحصن، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهرًا وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد، حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافّة باستثناء الفحصين العملي والنظري.
وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.
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