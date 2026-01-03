السبت 2026-01-03 08:09 م

الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

السبت، 03-01-2026 07:04 م
الوكيل الإخباري-  تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية.اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة باتجاه طريق اربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم باستثناء الفحصين العملي والنظري.
 
 


