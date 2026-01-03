الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة باتجاه طريق اربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم باستثناء الفحصين العملي والنظري.
