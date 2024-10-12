 
السبت 2024-10-12 04:20 م
 

الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا

خدمة بنوصلك
خدمة بنوصلك
السبت، 12-10-2024 01:02 م

الوكيل الإخباري-  تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في محافظة اربد غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس البلدية خالد الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وأوضح أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.


وأشار الى أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.

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