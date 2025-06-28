الترخيص المتنقل بلواء بني كنانة غدا الأحد

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون خلف مركز أمن لواء بني كنانة، من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم.
وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يكشف سبب وفاة 3 أشخاص في الزرقاء
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا
-
الحكومة تخفّض الجمارك على السكوترز والدراجات
-
خفض الضرائب على السيارات اعتباراً من غد الأحد .. تفاصيل
-
موافقة مبدئية على استحداث دكتوراه في الإعلام بجامعة اليرموك
-
الداوود رئيسا لمجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك
-
%45 نسبة إنجاز مشروع طريق الاستاد الرياضي الجديد
-
مدير الأمن العام يستقبل كتلة تقدم النيابية