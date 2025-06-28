الترخيص المتنقل بلواء بني كنانة غدا الأحد

الوكيل الإخباري- تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات غدا الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون خلف مركز أمن لواء بني كنانة، من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم.