السبت 2025-06-28 06:21 م
 

الترخيص المتنقل بلواء بني كنانة غدا الأحد

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أرشيفية
 
السبت، 28-06-2025 04:07 م

الوكيل الإخباري- تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات غدا الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون خلف مركز أمن لواء بني كنانة، من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم.


وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 
gnews

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