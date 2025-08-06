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الترخيص المتنقل في لواء المزار الشمالي غدا

الترخيص المتنقل في لواء المزار الشمالي غدا
الترخيص المتنقل في لواء المزار الشمالي غدا
 
الأربعاء، 06-08-2025 07:34 م
الوكيل الإخباري-  تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية المزار الشمالي، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة بلدية منطقة جحفية، من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث ستقدم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فوراً.
 
 
gnews

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