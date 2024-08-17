الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غدا

وتتواجد عربة الترخيص المتنقلة في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما، اعتبارا من يوم غد الأحد ولغاية يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
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