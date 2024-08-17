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الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غدا

الترخيص المتنقل
الترخيص المتنقل




 

السبت، 17-08-2024 03:57 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك يوم غد الأحد، برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".


وتتواجد عربة الترخيص المتنقلة في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما، اعتبارا من يوم غد الأحد ولغاية يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.


وتأتي الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

gnews

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