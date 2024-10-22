الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غداً

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية اليرموك، يوم غد الثلاثاء، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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