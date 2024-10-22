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الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غداً

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
الثلاثاء، 22-10-2024 12:01 ص

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية اليرموك، يوم غد الثلاثاء، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

 
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