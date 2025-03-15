الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غدا

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
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