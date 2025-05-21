الأربعاء 2025-05-21 04:55 م
 

الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل غداً

مركز ترخيص السواقين والمركبات
مركز ترخيص السواقين والمركبات
 
الأربعاء، 21-05-2025 03:54 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية غربي إربد، غدا الخميس، برنامجا لتقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية محمد المرايحة، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وأشار إلى أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد المنطقة عن مراكز الترخيص المعتمدة.


وأوضح أن العربة ستقدم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفير الوقت والجهد والكلفة على المواطنين.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة العدل

أخبار محلية "العدل" تنفذ 605 عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام الحالي

الملك يتسلم التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي

ايام الفيلم اليوناني

أخبار محلية انطلاق أيام الفيلم اليوناني الاثنين المقبل

تعبيرية

اقتصاد محلي 35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول

الزرقاء

أخبار محلية محافظ الزرقاء يتفقد المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

مركز ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل غداً

الملكية الأردنية توقع اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيادة البنك العربي بقيمة 250 مليون دولار

أخبار محلية الملكية الأردنية توقع اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيادة البنك العربي بقيمة 250 مليون دولار

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

أخبار محلية مذكرة تعاون بين "مكافحة الأوبئة" و"الحوسبة الصحية"



 
 





الأكثر مشاهدة