"التعاون الخليجي" و"التعاون الإسلامي" يثمنون جهود الأردن بشأن اتفاق المحتجزين في اليمن

وأشاد البديوي اليوم الجمعة، بالجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة المفاوضات، وبالمساعي التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما أسهم في إنجاز هذا الاتفاق الإنساني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .
وأكد، أن هذه الخطوة تمثل بادرة إيجابية تسهم في تخفيف المعاناة غير الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتعزز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، مجددًا دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه الشقيق.
كما رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن الذي وُقّع يوم أمس الخميس في العاصمة الأردنية عمّان.
وثمّنت الجهود التي بذلتها كل الأطراف للتوصّل إلى هذا الإنجاز الإنساني.
