الجمعة 2026-05-15 07:53 م

"التعاون الخليجي" و"التعاون الإسلامي" يثمنون جهود الأردن بشأن اتفاق المحتجزين في اليمن

علم الأردن
علم الاردن
 
الجمعة، 15-05-2026 06:59 م

الوكيل الإخباري-    رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

اضافة اعلان


وأشاد البديوي اليوم الجمعة، بالجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة المفاوضات، وبالمساعي التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما أسهم في إنجاز هذا الاتفاق الإنساني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .


وأكد، أن هذه الخطوة تمثل بادرة إيجابية تسهم في تخفيف المعاناة غير الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتعزز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، مجددًا دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه الشقيق.


كما رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن الذي وُقّع يوم أمس الخميس في العاصمة الأردنية عمّان.


وثمّنت الجهود التي بذلتها كل الأطراف للتوصّل إلى هذا الإنجاز الإنساني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تتراجع بشكل حاد وتسجل خسائر أسبوعية

قلعة عجلون

أخبار محلية حركة سياحية نشطة في عجلون وسط دعوات لدعم القطاع السياحي وتطوير الخدمات

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تصدر دليلًا بالتعليمات والإرشادات لموسم الحج 1447هـ

علم الأردن

أخبار محلية "التعاون الخليجي" و"التعاون الإسلامي" يثمنون جهود الأردن بشأن اتفاق المحتجزين في اليمن

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية ترحب باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

أخبار محلية الأمم المتحدة تثمن جهود الأردن لإنجاح مفاوضات يمنية في العاصمة عمان

أنطونيو غوتيريش

أخبار محلية غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية

يزيد أبو ليلى سفيراً لعلامة "زين كاش" التجارية

أخبار الشركات يزيد أبو ليلى سفيراً لعلامة "زين كاش" التجارية



 
 






الأكثر مشاهدة

 