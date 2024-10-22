"التعليم الخاص" تعقد الملتقى الأول للمدارس الخاصة

الوكيل الإخباري- عقدت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، الملتقى التوعوي الأول للمدارس الخاصة في عمان بعنوان "قضايا التعليم الخاص ومستجداته".

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وقال مدير إدارة التعليم الخاص الدكتور طارق الطراونة إن الملتقى يأتي للوقوف على آخر المستجدات في ضوء صدور نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (87) لسنة 2023 والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعديلات تعليمات الانضباط الطلابي رقم (5) لسنة 2017 وتعديلاتها وأسس الإكمال والنجاح والرسوب وأسس قبول الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين وانتقالهم للعام الدراسي 2024/2025، والتي يتم العمل بموجبها في جميع الأقسام المعنية في إدارة التعليم الخاص.