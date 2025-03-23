الأحد 2025-03-23 05:28 م
 

التعليم العالي: بدء استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية لعام 2025

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 
الأحد، 23-03-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-   أعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن بدء استقبال الطلبات الأولية لمشروعات البحوث العلمية للدورة البحثية لعام 2025 ابتداء من صباح اليوم ولغاية الساعة 11:59 من مساء يوم الخميس الموافق 8/5/2025.

اضافة اعلان


ودعت الوزارة الباحثين الراغبين بالتقدم بطلباتهم الأولية (Pre-Proposals)، إلى تعبئة نموذج الطلب الأولي الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني (https://app.srf.gov.jo/SRFpreApp)، وضمن الأولويات الوطنية المعتمدة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل

أخبار محلية تكليف عبدالله الجبور أمينا عاما لوزارة العمل بالوكالة

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية إطلاق مشروع "تدريب متدربين في الشركات الناشئة"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية ورشة في تربية الأغوار الشمالية حول نظام الجودة في رياض الأطفال

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: بدء استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية لعام 2025

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض في “الاستهلاكية العسكرية” بمناسبة عيد الفطر

محطة محروقات

خاص بالوكيل توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر المقبل

عيد الفطر

أخبار محلية الطعاني : أول أيام عيد الفطر السعيد لهذا العام الاثنين

الملك وولي العهد يقرآن الفاتحة على أرواح الشهداء

أخبار محلية الملك يرعى احتفال القوات المسلحة بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة



 
 





الأكثر مشاهدة