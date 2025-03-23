التعليم العالي: بدء استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية لعام 2025

الوكيل الإخباري- أعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن بدء استقبال الطلبات الأولية لمشروعات البحوث العلمية للدورة البحثية لعام 2025 ابتداء من صباح اليوم ولغاية الساعة 11:59 من مساء يوم الخميس الموافق 8/5/2025.

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