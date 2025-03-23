التعليم العالي: بدء استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية لعام 2025

ودعت الوزارة الباحثين الراغبين بالتقدم بطلباتهم الأولية (Pre-Proposals)، إلى تعبئة نموذج الطلب الأولي الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني (https://app.srf.gov.jo/SRFpreApp)، وضمن الأولويات الوطنية المعتمدة.
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