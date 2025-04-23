الأربعاء 2025-04-23 11:43 ص
 

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية - رابط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 
الأربعاء، 23-04-2025 09:39 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح دراسية مقدمة من وكالة المعلومات الأكاديمية السلوفاكية / وزارة التعليم السلوفاكية للعام الجامعي 2025 /2026 .اضافة اعلان


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