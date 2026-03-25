التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا

لغة الدراسة:
اللغة الرومانية: لبرنامجي البكالوريوس والماجستير، وسيتم إخضاع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في السنة التحضيرية.
برنامج الدكتوراه: يحق للطالب اختيار اللغة الرومانية أو لغة أجنبية أخرى تحددها الجامعة التي يُقبل فيها.
آلية التقديم:
للاطلاع على تفاصيل المنحة وتقديم الطلب، الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://studyinromania.gov.ro
/ من خلال زر التقديم للمنح MFA.
ملاحظات:
الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 31-3-2026.
سيتم الإعلان عن نتائج عملية اختيار المنحة بتاريخ 15-7-2026 من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.
للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة، الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities
يُشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 وتعديلاتها.
