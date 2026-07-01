التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من جامعة الأزهر الشريف

شروط التقديم
- أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط (التعليم العام والتعليم الخاص) الفرع العلمي والفرع العلمي (حقل طبي) للعام الدراسي السابق 2025 / (الدورة الصيفية والدورة التكميلية) ناجح لأول مرة.
- ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (90%).
- تعبئة الطلب من خلال الرابط الالكتروني التالي:
https://forms.gle/HwJ3qqJuqByhy66F9
موعد التقديم
يبدأ موعد تقديم الطلبات للوزارة اعتباراً يوم الأربعاء الموافق 1-7-2026، ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 7-7-2026.
-
أخبار متعلقة
-
الضمان تنشر توضيحاً عبر نافذة "غير صحيح" حول استحقاق راتب الفتاة العزباء
-
رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل فنزويلي بـ"المعجزة"
-
المعايطة يوجّه بإنشاء أربع محطات اتصال لتطبيق الزيارات بتقنية الفيديو لنزلاء مراكز الإصلاح مع ذويهم
-
محافظ معان يتفقد مديريات الأراضي والمالية والأحوال المدنية
-
أمانة عمان تطلق الاستعراض الطوعي المحلي الثاني "نحو مدينة ذكية"
-
سلطة العقبة توقّع مذكرة تعاون مع شركة تقنية العقبة
-
المجلس التمريضي ومنظمة الصحة العالمية يبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
وزير الأوقاف يفتتح مبنى مديرية أوقاف الكرك الجديد