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التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من جامعة الأزهر الشريف

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 
الأربعاء، 01-07-2026 03:10 م
الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية في عمان عن توفر (5) منح دراسية في برنامج البكالوريوس بتخصص “الطب البشري" مقدمة من جامعة الأزهر الشريف / جمهورية مصر العربية للعام الجامعي 2026-2027.اضافة اعلان


شروط التقديم
- أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط (التعليم العام والتعليم الخاص) الفرع العلمي والفرع العلمي (حقل طبي) للعام الدراسي السابق 2025 / (الدورة الصيفية والدورة التكميلية) ناجح لأول مرة.
- ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (90%).
- تعبئة الطلب من خلال الرابط الالكتروني التالي:

https://forms.gle/HwJ3qqJuqByhy66F9

موعد التقديم
يبدأ موعد تقديم الطلبات للوزارة اعتباراً يوم الأربعاء الموافق 1-7-2026،  ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء  الموافق  7-7-2026.
 
 


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