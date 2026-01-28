التعليم العالي توضح حقيقة راتب ناطقها الاعلامي

وأكد المساعدة على أن راتب الناطق الاعلامي يخضع لنظام الموارد البشرية النافذ.
