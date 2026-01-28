التعليم العالي توضح حقيقة راتب ناطقها الاعلامي

06:39 م

الوكيل الإخباري- نفى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة شادي مساعدة، ما تناقله مواطنون عبر منصات التواصل الإجتماعي حول راتب الناطق الاعلامي في الوزارة.





وأكد المساعدة على أن راتب الناطق الاعلامي يخضع لنظام الموارد البشرية النافذ.

