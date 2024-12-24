التعليم العالي للطلبة: تم حل مشكلة استلام الرديات والمخصصات

يرجى العلم أنه وبعد التواصل مع المعنيين في بنك القاهرة عمان تم حل المشكلة ويمكن لهؤلاء الطلبة مراجعة الكاونترات في أي فرع من فروع بنك القاهرة عمان واستخدام هوية الأحوال المدنية للطالب لاستلام هذه الرديات والمخصصات.
أجمل الأمنيات للطلبة بالتوفيق وكل الشكر والتقدير للمعنيين في بنك القاهرة عمان على تعاونهم وحرصهم على مصلحة الطلبة.
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