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التعليم العالي:14063 طلب للالتحاق بالكليات الأردنية الرسمية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
الجمعة، 23-08-2024 11:53 ص

الوكيل الإخباري-  قالت وزارة التعليم العالي ان عملية تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالكليات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025  انتهت في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم أمس الخميس الموافق 22-8-2024.

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وقد بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها (14063) طلباً منها (12156) طلب تم تسديد رسم طلب الالتحاق في حين أن هناك (1907) طالب لم يقوموا بتسديد رسم طلب الالتحاق، حيث قامت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال رسائل نصية لهم بأن آخر موعد لتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق هو تمام الساعة الثالثة عصر يوم غد السبت الموافق 24-8-2024 وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة.

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