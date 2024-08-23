التعليم العالي:14063 طلب للالتحاق بالكليات الأردنية الرسمية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة التعليم العالي ان عملية تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالكليات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025 انتهت في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم أمس الخميس الموافق 22-8-2024.

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