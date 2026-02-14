"التعليم العالي": 4469 طلبا تقدموا للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس

04:21 م

الوكيل الإخباري- قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، السبت، إن الوحدة استقبلت 4469 طلبا للالتحاق بمرحلة البكالوريوس في الجامعات.





وأضاف الخطيب أن من بين هذه الطلبات 3552 طلبا مكتملا جرى تسديد رسم تقديمه، فيما هناك 917 طلبا لم تسدد رسومها، وسيمنح مقدموها فرصة حتى الساعة الثالثة عصر الأحد.



وأشار إلى أن ذلك ينطبق أيضا على مرحلة الدبلوم المتوسط، حيث سيتم مساء السبت إغلاق عملية تقديم الطلبات، ويكون الأحد الساعة الثالثة عصرا الموعد النهائي لجميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات، سواء لمرحلة البكالوريوس أو لمرحلة الدبلوم المتوسط، لتسديد رسوم تقديم الطلب، وقيمتها 15 دينارا لمرحلة البكالوريوس و10 دنانير لمرحلة الدبلوم المتوسط، مؤكدا أنه بخلاف ذلك سيتم استبعاد أي طلب لم يسدد رسمه من عملية المنافسة.



وبين الخطيب أن عدد المتقدمين لمرحلة الدبلوم المتوسط بلغ حتى اللحظة 4847 طالبا وطالبة، منهم 3433 طلبا جرى تسديد رسومها، و1414 طلبا لم يسدد رسمها، مشيرا إلى أنه سيتم منحهم فرصة أخيرة حتى الساعة الثالثة عصر الأحد.



وأكد أن الطالب الذي لن يقوم بتسديد الرسم سيتم استبعاده من عملية المنافسة، موضحا أنه بعد انتهاء الموعد المحدد ستبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد معالجة الطلبات لإعلان نتائج الطلبة المرشحين للقبول.



وتوقع الخطيب صدور نتائج القبول الموحد للدورة التكميلية 2025-2026 خلال أسبوع، قبل بدء التدريس في الجامعات الرسمية.





