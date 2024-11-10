التعليم العالي: 67 ألف طلب للمنح والقروض الجامعية

10:26 م

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الوكيل الإخباري- قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن عدد المتقدمين بطلبات المنح والقروض الجامعية وصل إلى نحو 67 ألف طالب وطالبة. اضافة اعلان





وخلال حديثه لبرنامج “مسارات” عبر التلفزيون الأردني، مساء اليوم الأحد، أوضح الخطيب أن فترة التقديم للمنح والقروض الجامعية تنتهي في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس المقبل، منوها بأنه لن يكون هنالك أي تمديد.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج القروض والمنح الجامعية في النصف الثاني من شهر كانون الثاني المقبل، وقبل أسبوع واحد من بدء عملية السحب والإضافة.



وكشف عن أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة عمم على الجامعات بالسماح للطلبة بتسجيل المواد وعدم دفع الرسوم إلى حين صدور نتائج المنح والقروض الجامعية ودون غرامة.



وقال إن 50 مليون دينار رصدت لتغطية المنح والقروض الجامعية لنحو 44 ألف طالب وطالبة.