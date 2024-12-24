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التقرير المروري: حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-12-2024 08:41 ص
الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار ، وتحديداً بالقرب من جسر القسطل، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة جرى إسعافها من إلى مستشفى النديم .اضافة اعلان


وأضافت عبر تقريرها المروري حول الحوادث المرورية خلال 24 ساعة ،  بأن حادث تصادم آخر وقع في بداية طريق شارع الأردن بين مركبتين ، ونتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الأمير حسين بن عبدالله .

وضبطت كوادر الدوريات الخارجية في محطة الأبيض الأمنية مركبة تسير بسرعة 193 ، حيث تم الضبط السائق والمركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة . تسير بسرعة 193 ، حيث تم الضبط السائق والمركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة .
 
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