التقرير المروري: حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار

وأضافت عبر تقريرها المروري حول الحوادث المرورية خلال 24 ساعة ، بأن حادث تصادم آخر وقع في بداية طريق شارع الأردن بين مركبتين ، ونتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الأمير حسين بن عبدالله .
وضبطت كوادر الدوريات الخارجية في محطة الأبيض الأمنية مركبة تسير بسرعة 193 ، حيث تم الضبط السائق والمركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة . تسير بسرعة 193 ، حيث تم الضبط السائق والمركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة .
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