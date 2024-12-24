التقرير المروري: حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار

08:41 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714381 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار ، وتحديداً بالقرب من جسر القسطل، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة جرى إسعافها من إلى مستشفى النديم . اضافة اعلان





وأضافت عبر تقريرها المروري حول الحوادث المرورية خلال 24 ساعة ، بأن حادث تصادم آخر وقع في بداية طريق شارع الأردن بين مركبتين ، ونتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الأمير حسين بن عبدالله .



وضبطت كوادر الدوريات الخارجية في محطة الأبيض الأمنية مركبة تسير بسرعة 193 ، حيث تم الضبط السائق والمركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة . تسير بسرعة 193 ، حيث تم الضبط السائق والمركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة .