التلفزيون الاردني يعلن عن الدورة البرامجية لشهر رمضان - صور

الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، إبراهيم البواريد، اليوم الأحد، عن الدورة البرامجية للمؤسسة خلال شهر رمضان الفضيل.

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وقال البواريد خلال مؤتمر صحفي في مبنى المؤسسة، إن تصميم الخريطة البرامجية للمؤسسة جاء بناءً على دراسة احتياجات المشاهد والمستمع، وإنه جرى تمحيص أكثر من 70 برنامجًا وعملًا لإخراجها بصورة نأمل أن تنال رضا المشاهدين والمستمعين.



واستعرض توجهات الدورة الرمضانية التي جاءت في عدة محاور، أهمها: إبراز هوية الشهر الفضيل، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودعم الإنتاج والإبداع المحلي، وتلبية احتياجات الأسرة الأردنية بجميع فئاتها، والتفاعل مع الجمهور عبر الشاشة والأثير ومنصات المؤسسة المختلفة.



وأشار إلى أن الشاشة الأردنية تستمر في تبني وترجمة شعارها "رمضان معنا أحلى"، وتحافظ على ثوابت هويتها من خلال تقديم برامج عُرفت بها، مثل برنامج "رمضان معنا أحلى" الذي يقدم المعلومة والتسلية والجوائز القيمة، ويُبث على الهواء مباشرة، وبرنامج "مطبخ رمضان" الذي يقدم وصفات لربات البيوت لاختيار الأطباق اليومية والعصائر والحلويات، إضافةً إلى برنامج طبي توعوي.



وبيّن أن الدورة تشتمل على برنامج الفتاوى "اسألوا أهل الذكر"، وبرنامج القيم الإسلامية "شفاء القلوب"، و"المسابقة الهاشمية" التي يتنافس بها حفظة القرآن الكريم بأصواتهم الندية، إلى جانب نقل المجالس العلمية الهاشمية كل يوم جمعة، وفترة الغروب المنقولة على الهواء مباشرة من مسجد الملك الحسين بن طلال - طيب الله ثراه.



وأشار إلى استحداث برنامج اجتماعي يحمل اسم "إنما الصدقات" يعكس معدن الشعب الأردني الأصيل في التكافل الاجتماعي، ويجسد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لسد احتياجات العائلات العفيفة بأسلوب يحفظ كرامة المتلقي، ويراعي شفافية الاختيار من خلال شراكة مع صندوق المعونة الوطنية، الذي قدم دراسات للحالات المستهدفة في محافظات المملكة كافة.

ولفت إلى أن التلفزيون الأردني يقدم، وللعام الثاني، برنامجًا بعنوان "من القدس"، يعكس حضور القدس الشريف في الوجدان الهاشمي والأردني، والدعم اللامتناهي لصمودها، ويتناول معالم المدينة المقدسة وعروبتها والحق الإسلامي فيها في مواجهة حملات التهويد التي تتعرض لها.



وبيّن أن الدورة تتضمن مجموعة من المسلسلات الدرامية الحصرية التي ستُعرض لأول مرة في رمضان، وتتنوّع بين التراجيديا والكوميديا والدراما الاجتماعية، ويقدمها نخبة من النجوم، ومن أبرز هذه الأعمال: مسلسل "حكاية لونا" الذي يتناول موضوعًا اجتماعيًا حساسًا في قالب درامي مشوق، ومسلسلا "صورة بصورة" و"ترند زعل وخضرا" اللذان يقدمان جرعة من الكوميديا الخفيفة تليق بأجواء الشهر الكريم، والمسلسل البدوي "عدالة الصحراء" الذي يحمل إرثًا وتراثًا أردنيًا أصيلًا، إضافةً إلى أعمال أخرى سيُعلن عنها تباعًا.



وأشار البواريد إلى أن الدورة البرامجية الإذاعية، عبر محطاتها الأربع العاملة "البرنامج العام، القرآن الكريم، عمّان إف إم، وإربد إف إم"، تتضمن خريطة برامجية شمولية على مدار 24 ساعة، مع الحفاظ على ثوابت الخدمة العامة في البرامج اليومية السيارة، وحضور الدراما الإذاعية الأردنية، والمسابقات، وبرامج السهرة في ليالي رمضان، إضافةً إلى تقديم فترتي السحور والغروب على الهواء مباشرة.



وأكد البواريد أن تنوّع القوالب البرامجية، إلى جانب الابتهالات والقراءات القرآنية في إذاعة القرآن الكريم، ومشاركة كبار العلماء الأجلاء من العالم الإسلامي، يشكل علامة فارقة في شهر رمضان المبارك.