التلهوني يترأس اجتماعًا لصياغة مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان

الوكيل الإخباري- أكد وزير العدل د. بسام التلهوني خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية لصياغة مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن الأردن حرص على تعزيز حقوق الإنسان مستندًا إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بأهمية مأسسة المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على النهوض بها لتوفير المتطلبات التشريعية والإجرائية لتحقيق أهدافها.





وقال التلهوني إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان تعكس الأولويات الوطنية ضمن إطار زمني ومؤشرات أداء واضحة، مع الحرص على الاستماع إلى آراء جميع الجهات الحكومية والوطنية وأصحاب المصلحة ذوي العلاقة.



وأكد التلهوني أن منظومة حقوق الإنسان نهج مستمر في الأردن انطلاقًا من الدستور الأردني والتشريعات الوطنية والسياسات والاستراتيجيات المعمول بها والتي تعزز مفاهيم حقوق الإنسان، والتي تتجلى أهميتها من خلال آليات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.



وأشار التلهوني إلى أن إعداد وصياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدالة من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وضمان الحريات العامة، وتكافؤ الفرص، وتفعيل آليات الحماية المؤسسية ضد جميع أشكال التمييز والانتهاكات.



وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة خارطة الطريق لإعداد الخطة والأطر الزمنية لإنجاز أعمال اللجنة، كما استعرضت اللجنة إنجازات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان السابقة للأعوام (2016-2025) ليتم معالجة التحديات والمعيقات التي واجهت تنفيذها.



واختتم الاجتماع ببحث المقترحات والأخذ بالتوصيات التي تخدم منظومة حقوق الإنسان من حيث السياسات والتشريعات والإجراءات والممارسات الفضلى التي تتوافق وتنسجم مع المعايير الدولية.





