التهتموني تبحث مع السفير التشيلي التعاون في مجالات النقل

وأشارت الوزيرة خلال لقائها السفير تاغله في الوزارة الى العلاقات الطيبة التي تربط الأردن وتشيلي، مشددة على أهمية تطوير التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما.
وناقشت الوزيرة مع السفير مسودة مذكرة تفاهم، تمهيدا لتوقيعها بهدف تبادل الاعتراف بالشهادات البحرية الأصلية وتعزيز التعاون في المجال البحري بين البلدين، مؤكدة أهمية هذه المذكرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والبحرية بين البلدين.
من جانبه، أكد السفير التشيلي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى عزم وزير النقل التشيلي لزيارة الأردن لبحث أوجه التعاون في قطاع النقل والاطلاع على تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تشغيل خطوط طيران بين الشركات العاملة في البلدين، بهدف خدمة الجالية العربية الكبيرة المقيمة في تشيلي وتعزيز الروابط بين البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق جلسات توعوية حول مشاركة المرأة السياسية
-
وفد من مجلس الخدمة العامَّة العراقي يزور رئاسة الوزراء
-
الحراحشة يقدم أوراق اعتماده كمندوب دائم للأردن في الأمم المتحدة
-
المؤبد لمتهمين بتهريب مخدرات باستخدام "الدرون"
-
توقيع اتفاقيات دعم لمياهنا ووادي الأردن بقيمة 52 مليون دولار
-
زراعة الوسطية تحذر من ذبابة الزيتون
-
لماذا يحتاج اللاجئ السوري المغادر للأردن موافقة عند عودته..؟
-
الأردن يدعو العالم لفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل