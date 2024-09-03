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التهتموني تبحث مع السفير التشيلي التعاون في مجالات النقل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الثلاثاء، 03-09-2024 02:41 م

الوكيل الإخباري- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، وسفير جمهورية تشيلي لدى الأردن خورخه تاغله، اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات النقل.

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وأشارت الوزيرة خلال لقائها السفير تاغله في الوزارة الى العلاقات الطيبة التي تربط الأردن وتشيلي، مشددة على أهمية تطوير التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما.


وناقشت الوزيرة مع السفير مسودة مذكرة تفاهم، تمهيدا لتوقيعها بهدف تبادل الاعتراف بالشهادات البحرية الأصلية وتعزيز التعاون في المجال البحري بين البلدين، مؤكدة أهمية هذه المذكرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والبحرية بين البلدين.


من جانبه، أكد السفير التشيلي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى عزم وزير النقل التشيلي لزيارة الأردن لبحث أوجه التعاون في قطاع النقل والاطلاع على تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.


وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تشغيل خطوط طيران بين الشركات العاملة في البلدين، بهدف خدمة الجالية العربية الكبيرة المقيمة في تشيلي وتعزيز الروابط بين البلدين.

 
gnews

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