 
الجمعة 2025-01-31 01:54 م
 

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ميلاد جلالة الملك وتسميته وليا للعهد

وثيقة
وثيقة
الجمعة، 31-01-2025 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تاريخية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وتسلط الضوء على لحظة مهمة في التاريخ الأردني الحديث.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الجمعة، أن الوثيقة تتضمن الجريدة الرسمية في عددها الخاص (الممتاز) الصادر بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأمير حينها، ونص الرسالة التي بعث بها المغفور له الملك الحسين بن طلال إلى رئيس الوزراء آنذاك وصفي التل، يعلن فيها قدوم نجله البكر الأمير عبدالله الحفيد، ويوجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتسميته وليا للعهد.


وأشار المركز إلى أن الوثيقة تبرز المكانة الخاصة التي حظي بها جلالة الملك منذ مولده؛ إذ تضمن الأمر الملكي إضفاء الألقاب والمزايا المرتبطة بولي العهد، تأكيدا لدوره المرتقب في حمل أمانة المسؤولية والقيادة.

 
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