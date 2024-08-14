الجامعة الأردنية تبدأ باستقبال طلبات الموازي

02:30 م

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الوكيل الإخباري- أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية أشرف العدوان الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في البرنامج الموازي بالجامعة الأردنية لدرجة البكالوريوس للفصل الأول 2024/2025.



ووفق الإعلان سيكون التقدم متاحا للبرامج الآتية:



- البرنامج الموازي وأبناء أعضاء هيئة التدريس وأبناء العاملين على البرنامجين العادي والموازي، وتخصصات كلية الفنون والتصميم على البرنامجين العادي والموازي، بدءا من يوم الأربعاء 2024/8/14 (11صباحا) حتى يوم الأربعاء 2024/8/21 (10 مساء).



وأوضح الإعلان أنه لن يتم قبول أي طلب بعد هذه التواريخ المحددة.