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الجامعة الأردنية تبدأ باستقبال طلبات الموازي

الجامعة الاردنية
الجامعة الأردنية




 

الأربعاء، 14-08-2024 02:30 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية أشرف العدوان الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في البرنامج الموازي بالجامعة الأردنية لدرجة البكالوريوس للفصل الأول 2024/2025.

ووفق الإعلان سيكون التقدم متاحا للبرامج الآتية:

- البرنامج الموازي وأبناء أعضاء هيئة التدريس وأبناء العاملين على البرنامجين العادي والموازي، وتخصصات كلية الفنون والتصميم على البرنامجين العادي والموازي، بدءا من يوم الأربعاء 2024/8/14 (11صباحا) حتى يوم الأربعاء 2024/8/21 (10 مساء).

وأوضح الإعلان أنه لن يتم قبول أي طلب بعد هذه التواريخ المحددة.
gnews

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