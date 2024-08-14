الجامعة الأردنية تبدأ باستقبال طلبات الموازي

ووفق الإعلان سيكون التقدم متاحا للبرامج الآتية:
- البرنامج الموازي وأبناء أعضاء هيئة التدريس وأبناء العاملين على البرنامجين العادي والموازي، وتخصصات كلية الفنون والتصميم على البرنامجين العادي والموازي، بدءا من يوم الأربعاء 2024/8/14 (11صباحا) حتى يوم الأربعاء 2024/8/21 (10 مساء).
وأوضح الإعلان أنه لن يتم قبول أي طلب بعد هذه التواريخ المحددة.
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