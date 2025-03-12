الجامعة الأردنيّة تحقّق تقدما في تصنيف "كيو اس" العالمي 2025

وتمكّنت الجامعة من دخول التصنيف في 25 تخصّصًا دقيقًا، بزيادة ستة تخصّصات عن العام الماضي، إلى جانب تحسّن ترتيب 16 تخصّصًا مصنّفًا سابقًا، وتحسّن ترتيب جميع المجالات العلميّة الخمسة المصنّفة، ممّا يعكس تطوّر جودة برامجها الأكاديميّة والبحثيّة.
وأظهرت نتائج التصنيف تحقيق الجامعة مراكز غير مسبوقة في تخصّصات مثل الطب، التمريض، الصيدلة، علوم الحاسوب ونظم المعلومات، التخصّصات الهندسيّة، الرياضيّات، السياحة، التعليم، علم المكتبات والمعلومات، والأعمال واللغات، ممّا يعكس تميّزها الأكاديميَّ وريادتها الإقليميّة في هذه المجالات.
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