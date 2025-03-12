الجامعة الأردنيّة تحقّق تقدما في تصنيف "كيو اس" العالمي 2025

الوكيل الإخباري- واصلت الجامعة الأردنية تعزيز حضورها الأكاديميّ العالميّ بتحقيق تقدّم بارز في تصنيف QS العالميّ للتخصّصات لعام 2025، أحد أكثر التصنيفات تأثيرا في تقييم البرامج الأكاديميّة على مستوى العالم، والصادر سنويًّا عن مؤسّسة "كيو إس" البريطانيّة.

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وتمكّنت الجامعة من دخول التصنيف في 25 تخصّصًا دقيقًا، بزيادة ستة تخصّصات عن العام الماضي، إلى جانب تحسّن ترتيب 16 تخصّصًا مصنّفًا سابقًا، وتحسّن ترتيب جميع المجالات العلميّة الخمسة المصنّفة، ممّا يعكس تطوّر جودة برامجها الأكاديميّة والبحثيّة.