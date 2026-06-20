الجامعة الأردنيّة تستحدث سبعة برامج بكالوريوس تِقْني في الكليّة التّقنيّة

وتشمل البرامج الجديدة على عدّة تخصصات تقنية مثل: تحليل البيانات وذكاء الأعمال، والتسويق الرقميّ والتجارة الإلكترونيّة، وسلاسل الإمداد واللوجستيات المُستدامة، وهندسة الطّاقة المتجدّدة والتّقنيات الخضراء، و هندسة النُّظم الذكيّة، وإدارة الضيافة وخدمة العملاء، وتطوير الألعاب الرّقمية.
وشدَّد رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات على أهميّة البرامج الجديدة في توسيع التّعليم التّطبيقيّ داخل الجامعة وربط المعرفة الجامعيّة بمهارات عمليّة يحتاجها الطّلبة قبلَ دخولهم لسوق العمل.
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