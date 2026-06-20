الجامعة الأردنيّة تستحدث سبعة برامج بكالوريوس تِقْني في الكليّة التّقنيّة

11:58 ص

الوكيل الإخباري- استحدثت الجامعة الأردنيّة سبعة برامج جديدة على مستوى البكالوريوس التّقْنيّ في مجالات ترتبط بالتّحول الرّقمي والطَّاقة والخدمات وسلاسل الإمداد وذلك من خلال الكُلّية التّقنية. ويستطيع الطَّالب بعدَ إنهاء عامين دراسيين أنْ يحصل على دبلوم تقنيّ معتمد من بيرسون مع إمكانية مواصلة الدّراسة للحصول على درجة البكالوريوس التّقنيّ في البرنامج الذي اختاره. اضافة اعلان





وتشمل البرامج الجديدة على عدّة تخصصات تقنية مثل: تحليل البيانات وذكاء الأعمال، والتسويق الرقميّ والتجارة الإلكترونيّة، وسلاسل الإمداد واللوجستيات المُستدامة، وهندسة الطّاقة المتجدّدة والتّقنيات الخضراء، و هندسة النُّظم الذكيّة، وإدارة الضيافة وخدمة العملاء، وتطوير الألعاب الرّقمية.



وشدَّد رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات على أهميّة البرامج الجديدة في توسيع التّعليم التّطبيقيّ داخل الجامعة وربط المعرفة الجامعيّة بمهارات عمليّة يحتاجها الطّلبة قبلَ دخولهم لسوق العمل.









