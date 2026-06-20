السبت 2026-06-20 02:47 م

الجامعة الأردنيّة تستحدث سبعة برامج بكالوريوس تِقْني في الكليّة التّقنيّة

الجامعة الأردنيّة تستحدث سبعة برامج بكالوريوس تِقْني في الكليّة التّقنيّة
الجامعة الأردنيّة تستحدث سبعة برامج بكالوريوس تِقْني في الكليّة التّقنيّة
 
السبت، 20-06-2026 11:58 ص
الوكيل الإخباري-  استحدثت الجامعة الأردنيّة سبعة برامج جديدة على مستوى البكالوريوس التّقْنيّ في مجالات ترتبط بالتّحول الرّقمي والطَّاقة والخدمات وسلاسل الإمداد وذلك من خلال الكُلّية التّقنية. ويستطيع الطَّالب بعدَ إنهاء عامين دراسيين أنْ يحصل على دبلوم تقنيّ معتمد من بيرسون مع إمكانية مواصلة الدّراسة للحصول على درجة البكالوريوس التّقنيّ في البرنامج الذي اختاره.اضافة اعلان


وتشمل البرامج الجديدة على عدّة تخصصات تقنية مثل: تحليل البيانات وذكاء الأعمال، والتسويق الرقميّ والتجارة الإلكترونيّة، وسلاسل الإمداد واللوجستيات المُستدامة، وهندسة الطّاقة المتجدّدة والتّقنيات الخضراء، و هندسة النُّظم الذكيّة، وإدارة الضيافة وخدمة العملاء، وتطوير الألعاب الرّقمية.

وشدَّد رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات على أهميّة البرامج الجديدة في توسيع التّعليم التّطبيقيّ داخل الجامعة وربط المعرفة الجامعيّة بمهارات عمليّة يحتاجها الطّلبة قبلَ دخولهم لسوق العمل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

برسالة مقتضبة .. رونالدو يرد على الجدل المثار حوله داخل منتخب البرتغال

كأس العالم برسالة مقتضبة .. رونالدو يرد على الجدل المثار حوله داخل منتخب البرتغال

البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل احتيالية

أخبار محلية البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل احتيالية

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73023 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73023 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي للمعارض والمؤتمرات

أخبار محلية اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي للمعارض والمؤتمرات

الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات ببلدية دير أبي سعيد غدا

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات ببلدية دير أبي سعيد غدا

الأردن تدين استيلاء الاحتلال على أراض في القدس الشرقية

أخبار محلية الأردن تدين استيلاء الاحتلال على أراض في القدس الشرقية

جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

عربي ودولي جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

مركز زين للرياضات الإلكترونية يدعم بطولة FC26 دعماً لمرضى السرطان

أخبار الشركات مركز زين للرياضات الإلكترونية يدعم بطولة FC26 دعماً لمرضى السرطان



 
 






الأكثر مشاهدة

 