الجامعة الأردنيّة تعيد الحياة للأغنية الوطنية بمغناة "ملك وجامعة"

01:51 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/719036 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أطلقت الجامعة الأردنية مغناة جديدة أحيَت من خلالها الأغنية الوطنية بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والستين لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بعنوان "ملك وجامعة". اضافة اعلان





وقد أُضيئت المغناة لأول مرة في حفل مهيب نظّمته الجامعة الأردنية بهذه المناسبة المجيدة، وذلك تحت إشراف وتنفيذ وحدة الإعلام والعلاقات العامة. وتم إنتاج العمل بشكل مشترك بين الجامعة والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، مع موسيقى من ألحان الدكتور صبحي الشرقاوي، وكلمات الشاعرة الدكتورة مها العتوم.



تقوم المغناة "ملك وجامعة" على حوار شجي بين الطلبة، ويمثلهم الكورال، مع أداء صوتي رائع من الفنانة نداء شرارة – "صوت الأردن العذب". ويتناول العمل الموضوع من خلال حديث الطلبة عن الجامعة باعتبارها إنجازًا مهمًا للهاشميين يعزز من رفعة العلم والمعرفة، وكيف ساهمت في قيادة المجتمع نحو النماء والازدهار.



وفي مقاطع من المغناة، تقول الكلمات: "سمّيتُ باسمكِ وُجهتي وترنّمي

وهتفتُ تحيا الأردنيّة في دمي

فيها خشعتُ لآيةٍ رتّلتُها

وبها عرفتُ الدارَ بعد توهّمِ"



ويتناول العمل أيضًا دور الجامعة الأردنية في تقديم التوجيه العلمي والثقافي، مشيرًا إلى العلاقة الفريدة التي تربط الجامعة بجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي وُلد في نفس عام تأسيس الجامعة، مما يعكس مسيرته الحافلة في تعزيز الحركة العلمية والثقافية في الأردن، وجعل التعليم أولوية وطنية.



"بالعلم كم عبّدتَ درباً شائكاً

وزرعتَ ورداً في مسارِ تعلّمِ

لما جعلتَ العلم أسمى غاية

وقصيدةً ريّانةً في الأعظُمِ"



كما تُظهر المغناة كيف أن الجامعة الأردنية أصبحت رمزًا من رموز العلم في العالم العربي، حيث تغنى الطلاب بجمال المباني وقباب الجامعة التي أصبحت علامة فارقة في المشهد الأكاديمي العربي.



وفي ختام المغناة، يرتّل الطلبة مع الجامعة معًا مقطعًا موسيقيًا يعبر عن فيض محبتهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وفرحتهم بميلاده، معبّرين عن اعتزازهم بالجامعة التي تسير على هدي رؤى جلالته، حيث صعدت الجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية وخرّجت أجيالًا تفتخر بها الدنيا في مستوى علمها وثقافتها.



"نرعاكَ بالنّظراتِ إن لم تعلمِ

ونسيرُ في الطّرق الّتي مهّدتَها

ورسمتَ درب العِزّ صوب الأنجمِ

فبِكُمَ عرفتُ تقدّمي

وصعدتُ نحو الأنجمِ"



كلمات رئيس الجامعة الأردنية:



وفي تعليقه على المناسبة، قال رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن الجامعة تحتفل بميلاد ملكٍ منح الأردنيين وأبناء الأمة خير ما لديه، مشيرًا إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني قد قدم العديد من المواقف المشرّفة لفلسطين وأهلها، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها.



وأكد عبيدات أن أجمل أشكال الاحتفال بميلاد القائد هو تحقيق آماله من خلال بناء مجتمع أردني قادر ومتميز، مع التركيز على تحقيق التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري. وأضاف أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة، ومنتج جامعي يدرك أهمية التحديث ويعتمد على الإبداع والابتكار.



كما لفت عبيدات إلى أن المغناة "ملك وجامعة" هي عمل فني يحاكي دور الجامعة الأردنية وقوتها، ويجسد أسلوبًا فنيًا مميزًا للاحتفال برؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدًا شكره لجميع المبدعين في الجامعة ولكل الداعمين والمؤسسات الإعلامية التي ساهمت في نجاح هذا العمل.

