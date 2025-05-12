الجامعةُ الأردنيّة تقرّر تأجيل أقساط قروض صندوق الادّخار

ويشملُ القرارُ جميعَ العاملين في الجامعةِ الأردنيّة ومستشفى الجامعة وفرعها في العقبة، دونَ احتساب أيِّ فوائدَ أو عمولاتٍ.
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