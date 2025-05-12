الإثنين 2025-05-12 02:12 ص
 

الجامعةُ الأردنيّة تقرّر تأجيل أقساط قروض صندوق الادّخار

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 12:12 ص
الوكيل الإخباري-   قرّر رئيسُ الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات تأجيلَ أقساط جميع قروض صندوق الادّخار عن شهر أيار لهذا لعام 2025، بمناسبةِ حلول عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


ويشملُ القرارُ جميعَ العاملين في الجامعةِ الأردنيّة ومستشفى الجامعة وفرعها في العقبة، دونَ احتساب أيِّ فوائدَ أو عمولاتٍ.
 
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