الجامعة الهاشمية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

الوكيل الإخباري- نظمت كلية الآداب بالجامعة الهاشمية، فعالية احتفالية بعنوان "اللغة العربية هوية أمة وعنوان مجد"، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

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وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، خلال رعايته الاحتفال بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور وصفي الروابدة، التزام الجامعة الراسخ تجاه اللغة العربية من خلال تعزيز برامجها الأكاديمية، ودعم الباحثين والمبدعين، وتوفير منصات تُتيح للغة العربية أن تكون لغة الابتكار والعلوم.



وأشار إلى اهتمام الهاشميين ورعايتهم للغة العربية، باعتبارها هويتنا الدالة على حضارتنا، داعيا إلى حمل لواء اللغة العربية والحفاظ عليها وتنمية حسهم القومي تجاه اللغة العربية.