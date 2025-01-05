الجامعة الهاشمية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، خلال رعايته الاحتفال بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور وصفي الروابدة، التزام الجامعة الراسخ تجاه اللغة العربية من خلال تعزيز برامجها الأكاديمية، ودعم الباحثين والمبدعين، وتوفير منصات تُتيح للغة العربية أن تكون لغة الابتكار والعلوم.
وأشار إلى اهتمام الهاشميين ورعايتهم للغة العربية، باعتبارها هويتنا الدالة على حضارتنا، داعيا إلى حمل لواء اللغة العربية والحفاظ عليها وتنمية حسهم القومي تجاه اللغة العربية.
بدوره، عرض عميد الكلية الدكتور يحيى العلي، عن دور المعلمين والأساتذة، في الجامعات والمدارس، في ترسيخ مكانة اللغة العربية، وإحياء دورها الحضاري الفاعل.
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