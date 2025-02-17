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الجامعة الهاشمية تستضيف بطريرك القدس للاتين

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
الإثنين، 17-02-2025 03:35 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد الحياري، أن الأردن يمثل عبر مسيرته نموذجا للعيش المشترك في المنطقة، حيث تتعايش الثقافات والفئات الاجتماعية في بيئة من الأخوة والتسامح والتعاون.

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وأشاد الحياري، خلال استقباله بطريرك القدس للاتين، نيافة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، والوفد المرافق، بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز التسامح والحوار، التي ساهمت في إطلاق أسبوع الوئام العالمي الذي يحتفل به منذ 2010، إضافة إلى جهوده في مواجهة التحديات المتعلقة بالشأن العربي والإسلامي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة للأردن، ومطالبته المستمرة بإحلال السلام الشامل والعادل، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

 
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