الجامعة الهاشمية تستضيف بطريرك القدس للاتين

وأشاد الحياري، خلال استقباله بطريرك القدس للاتين، نيافة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، والوفد المرافق، بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز التسامح والحوار، التي ساهمت في إطلاق أسبوع الوئام العالمي الذي يحتفل به منذ 2010، إضافة إلى جهوده في مواجهة التحديات المتعلقة بالشأن العربي والإسلامي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة للأردن، ومطالبته المستمرة بإحلال السلام الشامل والعادل، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
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