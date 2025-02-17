الجامعة الهاشمية تستضيف بطريرك القدس للاتين

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد الحياري، أن الأردن يمثل عبر مسيرته نموذجا للعيش المشترك في المنطقة، حيث تتعايش الثقافات والفئات الاجتماعية في بيئة من الأخوة والتسامح والتعاون.

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