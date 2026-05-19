الجامعة الهاشمية تطلق فعاليات اليوم الوظيفي 2026

الوكيل الإخباري- أطلقت الجامعة الهاشمية فعاليات "اليوم الوظيفي 2026" والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة/دائرة الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين، بمشاركة 60 شركة ومؤسسة تمثل طيفاً واسعاً من القطاعات المهنية والإنتاجية والخدمية لتوفير فرص التشغيل والتدريب النوعية لطلبة الجامعة وخريجيها.

اضافة اعلان



ويأتي تنظيم اليوم الوظيفي الذي رعاه رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال تأكيداً على دور الجامعة في دعم الشباب الأردني وتمكينه اقتصادياً ومهنياً، من خلال تعزيز التواصل المباشر مع مؤسسات سوق العمل، وإيجاد بيئة تفاعلية تجمع الطلبة والخريجين مع أصحاب العمل والخبراء والمتخصصين.



وأكد الدكتور الحياري، أن الجامعة الهاشمية تضع في مقدمة أولوياتها إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف التي تؤهلهم للنجاح في بيئات العمل الحديثة، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير برامجها التعليمية والتدريبية بما ينسجم مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، ويسهم في رفع تنافسية خريجيها محلياً وإقليمياً.



وأوضح أن الأيام الوظيفية تشكل منصة عملية مهمة تساعد الطلبة على استكشاف الفرص المهنية المتاحة، والتعرف إلى احتياجات القطاعات المختلفة، وبناء شبكات تواصل مهنية مع الشركات والمؤسسات المشاركة، بما يعزز فرصهم في الحصول على التدريب والتوظيف بعد التخرج.



وأشار عميد شؤون الطلبة الدكتور أيمن عليمات، إلى أن الفعالية شهدت حضوراً وتفاعلاً لافتاً من الطلبة والخريجين الذين اطلعوا على الفرص الوظيفية وبرامج التدريب والتأهيل المهني التي عرضتها الشركات المشاركة، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالإرشاد المهني والتخطيط الوظيفي وتطوير المهارات.



وأضاف أن العمادة تواصل تنفيذ مبادرات وأنشطة متخصصة تهدف إلى صقل مهارات الطلبة وتأهيلهم للاندماج الفاعل في سوق العمل من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتنظيم الفعاليات المهنية التي تواكب احتياجات القطاعات المختلفة.