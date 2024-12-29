الجامعة الهاشمية تنفذ حملة توعوية لمرضى السكري

وبحسب بيان الجامعة اليوم الأحد، قال نائب رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ خالد أبو التين خلال رعايته افتتاح الحملة مندوبا عن رئيس الجامعة، إن حملة "الوسط الأولى" للتوعية بمرض السكري التي انطلقت في عدة أقاليم، تهدف الى تعزيز الوعي الصحي وتقديم الرعاية الطبية والمشورة اللازمة والمساهمة بتخفيف معاناة مرضى السكري وتمكينهم من إدارة شؤون حياتهم بشكل أفضل.
وأكد حرص الجامعة على إطلاق الحملات التوعوية والأيام الطبية المجانية من خلال كلياتها الطبية بشكل دوري حول مرض السكري لما لها من أثر إيجابي في مكافحة هذا الداء الذي يعتبر داء العصر.
وأضاف أن هذه الحملة هي باكورة التعاون مع جمعية رعاية السكريين الأردنيين للتوعية حول سبل الوقاية وتقديم الدعم والمساندة.
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