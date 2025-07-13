الجامعة الهاشمية: فوز كلية الهندسة بالتكنولوجيا الخضراء ثمرة دعم الابتكار

وقال إن هذا الإنجاز هو ثمرة استراتيجية دعم مشاريع التخرج الإبداعية، وتمكين الطلبة من تحويل المعرفة النظرية إلى حلول مستدامة تخدم التنمية الوطنية، مشيرًا إلى تأهل 7 مشاريع من الكلية من أصل 107 مشاريع وصلت إلى التصفيات النهائية.
وبيّن أن حصول مشروعي "نظام WIZZ الذكي لفرز النفايات"، و"نظام فرز الطماطم الذكي بالاعتماد على معالجة الصور"، على الصدارة في المحور البيئي الأكثر ارتباطًا بأهداف التنمية المستدامة، يعكس قدرة الكلية على بناء قيادات شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي.
وأوضح أن نظام فرز النفايات، الذي حصل على المركز الأول، أشرف عليه الدكتور علاء الغزو، ونفذه الطلبة: سجود قراقع، ودانية القوصي، وأسامة الشوبكي.
بينما أشرف على نظام فرز الطماطم الذكي، الذي فاز بالمركز الثاني، الدكتور محمد أبو ملوح، ونفذه الطلبة: رفاه جبر، وفاطمة أحمد، ومحمد الخلايلة، وأحمد سمحة.
يشار إلى أن المهرجان نظّمته جامعة الحسين التقنية، تحت شعار "الشباب في قيادة التحول التكنولوجي والابتكار"، بالشراكة مع فرع الأردن لمجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين، واشتمل على 10 محاور تكنولوجية.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة بلدية الزرقاء تدعو غير الملتزمين لتسديد "المسقفات" تجنبًا للإجراءات القانونية
-
جامعتا "الأردنية" و"كركوك" تبحثان التعاون الأكاديمي
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد
-
لجنة مجلس محافظة مأدبا تؤدي القسم القانوني
-
بلدية غرب إربد تستكمل أعمال الصيانة في شارع العشرين
-
مع عودة دوام الجامعات .. تنبيه هام لجميع الأردنيين
-
محافظ البلقاء يحذر: إجراءات صارمة بحق هؤلاء
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1706 حالات متنوعة خلال 24 ساعة