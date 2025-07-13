الجامعة الهاشمية: فوز كلية الهندسة بالتكنولوجيا الخضراء ثمرة دعم الابتكار

الوكيل الإخباري- أكد عميد كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية، الدكتور حسن كتخدا، أن فوز طلبة قسم هندسة الميكاترونكس بالمركزين الأول والثاني في محور "التكنولوجيا الخضراء والمستدامة" بالمهرجان التكنولوجي الوطني الثاني عشر، يُجسّد ريادة الكلية في توجيه التعليم الهندسي نحو التحديات البيئية العالمية.

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وقال إن هذا الإنجاز هو ثمرة استراتيجية دعم مشاريع التخرج الإبداعية، وتمكين الطلبة من تحويل المعرفة النظرية إلى حلول مستدامة تخدم التنمية الوطنية، مشيرًا إلى تأهل 7 مشاريع من الكلية من أصل 107 مشاريع وصلت إلى التصفيات النهائية.



وبيّن أن حصول مشروعي "نظام WIZZ الذكي لفرز النفايات"، و"نظام فرز الطماطم الذكي بالاعتماد على معالجة الصور"، على الصدارة في المحور البيئي الأكثر ارتباطًا بأهداف التنمية المستدامة، يعكس قدرة الكلية على بناء قيادات شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي.



وأوضح أن نظام فرز النفايات، الذي حصل على المركز الأول، أشرف عليه الدكتور علاء الغزو، ونفذه الطلبة: سجود قراقع، ودانية القوصي، وأسامة الشوبكي.



بينما أشرف على نظام فرز الطماطم الذكي، الذي فاز بالمركز الثاني، الدكتور محمد أبو ملوح، ونفذه الطلبة: رفاه جبر، وفاطمة أحمد، ومحمد الخلايلة، وأحمد سمحة.