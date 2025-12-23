الجبيهة يتفوق على الوحدات في دوري السلة

الوكيل الإخباري- حقق فريق الجبيهة فوزا مثيرا على فريق الوحدات بنتيجة (71–68)، في المباراة التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، على صالة الأمير حمزة في المدينة الرياضية، ضمن منافسات دوري CFI الممتاز لكرة السلة لعام 2025.

