الجبيهة يتفوق على الوحدات في دوري السلة

وشهد اللقاء تنافسا متكافئا على مدار جميع الفترات، حيث حافظ الجبيهة على تفوقه الحاسم في اللحظات الحاسمة، فيما حاول الوحدات العودة في النتيجة دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للجبيهة في مواجهة حماسية للمتابعين.
