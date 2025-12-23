الأربعاء 2025-12-24 12:30 ص

الجبيهة يتفوق على الوحدات في دوري السلة

ل
جانب من اللقاء
الثلاثاء، 23-12-2025 11:33 م

الوكيل الإخباري- حقق فريق الجبيهة فوزا مثيرا على فريق الوحدات بنتيجة (71–68)، في المباراة التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، على صالة الأمير حمزة في المدينة الرياضية، ضمن منافسات دوري CFI الممتاز لكرة السلة لعام 2025.

اضافة اعلان


وشهد اللقاء تنافسا متكافئا على مدار جميع الفترات، حيث حافظ الجبيهة على تفوقه الحاسم في اللحظات الحاسمة، فيما حاول الوحدات العودة في النتيجة دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للجبيهة في مواجهة حماسية للمتابعين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية

ل

طب وصحة برودة القدمين المستمرة.. علامة تحذيرية لمشكلات صحية متعددة

الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا

الطقس الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا

ل

أسواق ومال "غازبروم": الاستهلاك العالمي للغاز يتجاوز التوقعات في 2025 رغم العوامل السياسية

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات اليوم

النمل الأبيض يثير الذعر في قرية مصرية بعد انهيار ثلاث منازل

عربي ودولي النمل الأبيض يثير الذعر في قرية مصرية بعد انهيار ثلاث منازل

ل

أخبار محلية الجبيهة يتفوق على الوحدات في دوري السلة

ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة

عربي ودولي ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة



 






الأكثر مشاهدة