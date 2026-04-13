الجمارك الأردنية تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية

الوكيل الإخباري- تمكنت دوريات مديرية مكافحة التهريب في الجمارك الأردنية من ضبط مشغل غير مرخّص داخل شقة سكنية يُستخدم لتصنيع مواد تجميل مقلدة ودون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.





وأوضحت الجمارك أن المشغل المضبوط يفتقر لأدنى معايير الصحة والسلامة العامة حيث تبين استخدام مواد أولية مجهولة المصدر إضافة إلى ضبط كميات من العبوات والمنتجات المقلدة الجاهزة للتداول في الأسواق الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.



حيث جرى التنسيق مع مؤسسة الغذاء والدواء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول المعتمدة.



وأكدت دائرة الجمارك الأردنية أن مرتباتها وضمن جهود وطنية مشتركة وتعاون وثيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية بكفاءة عالية للتصدي لكافة أشكال التهريب والتصنيع غير المشروع لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وصحة المجتمع.



وإذ تهيب دائرة الجمارك الأردنية بالمواطنين ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو صحة المواطن وذلك عبر الرقم المجاني (105) الخاص بمركز عمليات مكافحة التهريب.





