الجمارك تنعى الملازم اول الشاب حمزة الجغبير

الوكيل الإخباري- ينعى مدير عام وموظفو دائرة الجمارك الأردنية وفاة الزميل ملازم اول جمارك الشاب حمزة فيصل حسين عبد الرحمن الجغبير وسيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر اليوم السبت الموافق 15-2-2025 من مسجد حمدي الانيس الكائن ب منطقة القلعة - السلط وتقبل التعازي في ديوان عشيرة ال الجغبير.

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