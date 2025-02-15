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الجمارك تنعى الملازم اول الشاب حمزة الجغبير

دائرة الجمارك
دائرة الجمارك الأردنية
السبت، 15-02-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري-   ينعى مدير عام وموظفو دائرة الجمارك الأردنية وفاة الزميل ملازم اول جمارك الشاب حمزة فيصل حسين عبد الرحمن الجغبير وسيتم تشييع جثمانه الطاهر  بعد صلاة العصر اليوم السبت الموافق 15-2-2025 من مسجد حمدي الانيس  الكائن ب منطقة القلعة - السلط وتقبل التعازي في ديوان عشيرة ال الجغبير. 

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سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويـه الصبر والسلوان

 
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