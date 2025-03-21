الجمارك: 3164 مركبة أعيد تصديرها من الأردن إلى سوريا

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد المركبات المعاد تصديرها من الأردن إلى سوريا منذ إعادة فتح معبر جابر أمام حركة التصدير والبضائع وحتى الـ20 من آذار الحالي، إلى 3164 مركبة، منها 901 مركبة عبر المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.

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وقال مدير جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، ركاد العيسى ، إن حركة إعادة تصدير المركبات إلى سوريا، نشطة جدا، وتشهد إقبالا متزايدا منذ إعادة العمل في المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين.