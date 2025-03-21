الجمارك: 3164 مركبة أعيد تصديرها من الأردن إلى سوريا

وقال مدير جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، ركاد العيسى ، إن حركة إعادة تصدير المركبات إلى سوريا، نشطة جدا، وتشهد إقبالا متزايدا منذ إعادة العمل في المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين.
وأوضح العيسى، أن كوادر دائرة الجمارك اتخذت إجراءات تسهيلية لإعادة تصدير المركبات إلى سوريا، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
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